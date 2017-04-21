



Объекты Евровидения будут доступны через рамки металлоискателей - 24.04.2017 14:20

Режим безопасности, аналогичный используемому в аэропортах, будет применяться в столице Украины на всех объектах Евровидения-2017.

Об этом сообщил советник заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам Евровидения Андрей Мирошниченко.

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Среди объектов международного песенного конкурса в Киеве стоит выделать Международный выставочный центр, Еврогородок, Евроклуб. Посетить эти объекты можно будет, лишь пройдя через рамки металлоискателя. Иными словами, будет задействована так называемая аэропортная система безопасности.

Мирошниченко отметил, что правоохранительные органы во время конкурса намерены использовать для безопасности преимущественно аналитические методы, чем силовые.

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