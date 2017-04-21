



Могерини рассказала о переговорах в России - 24.04.2017 14:12

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини прибыла в Москву, где приняла участие в пресс-конференции.

По словам Могерини, ЕС и партнеры союза продолжают выступать в поддержку политики непризнания российской аннексии Крыма. Он отметила, что ЕС всегда поддерживали идею диалога с ключевыми мировыми игроками, к числу которых также относится и Россия. При этом, оценка конфликта на востоке Украины и ситуации вокруг аннексии Крыма у сторон различная.

Могерини сообщила, что в России в рамках встречи обсуждались вопросы по следованию дорожной карты выполнения Минских соглашений всеми сторонами, в том числе в вопросах безопасности и политики. Представитель Евросоюза также отметила, что поднимался вопрос непризнания Евросоюзом аннексии Крыма, что Лавров называет системным расхождением. Могерини подчеркнула, что ЕС будет принципиально следовать данной позиции, равно как и страны союза.

Представитель ЕС также отметила, что двусторонние отношения между Евросоюзом и РФ достаточно долго обсуждались. В ряде вопросов есть расхождения, однако должный уровень сотрудничества возобновлен, в особенности, в диалоге касаемо противостояния терроризму.

Платиновая Буковина

Всі новини