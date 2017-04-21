



Черновцы готовятся к полумарафону Crosshill 2017 - 24.04.2017 13:38

В Черновцах в очередной раз состоится полумарафон Crosshill, запланированный на 21 мая. Подготовка к массовому забегу уже стартовала, и принять участие готовятся не только черновчане, но и гости из других стран - граждане Молдовы, Румынии, США, Польши и даже России.

Участникам предстоит пройти различные дистанции, а именно - 2, 5, 10 и 21 километр.

Юлия Пожарук, которая является директором полумарафона, отмечает, что все зафиксированные во время забега рекорды войдут в Книгу рекордов Украины. Участие в забегах на дистанции 5, 10 и 21 километр будут призовыми. В целом, 40 тысяч гривен - таким будет призовой фонд конкурса в нынешнем году. Участники не смогут увильнуть или срезать дистанцию, поскольку за фиксацию будет отвечать специальный чип. Участникам забега будет жарко, потому вдоль дистанции предполагается установка двух душей - во время бега спортсменов пожарные будут обливать водой из гидранта.

Примечательно, что участники забегов на 10 и 21 км получат после финиша порцию угощения банушем.

Фирменный стиль для участников, чипированная система, а также угощения - все это означает, что участие в полумарафоне будет платным. Дети могут принять участие в Crosshil на бесплатной основе, участники АТО, пенсионеры и инвалиды - на льготных условиях. Рассматривается возможность бесплатного участия для тех, кто желает пройти дистанцию, но не располагает для этого средствами.

Различные дистанции оцениваются по разному. Так, стоимость регистрации на благотворительный забег обойдется в 99 гривен. Средства планируется передать на лечение больной девочке. Спортивные вклады - от 199 гривен.

Наибольшая дистанция - 21 км - это три круга по маршруту Соборная площадь - ул. Героев Майдана - проспект Независимости - ул. Героев Небесной сотни - парк Шевченко - Соборная площадь. В период с 7:00 до 20:00 на улицах, где будет проводиться забег, ограничат движение транспорта.

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