Победа Макрона на выборах во Франции укрепила курс евро

- 24.04.2017 11:06
Победа Макрона на выборах во Франции укрепила курс евро

 В первом туре президентских выборов Франции победу стремительно прошел вперед Эммануэль Макрон, поддерживающий проевропейскую и реформаторскую политику. Его победа положительно сказалась на финансовых рынках и курсе евро.

Так, курс евро к доллару по данным понедельника, 24 апреля, укрепился более, чем на 1%. Это означает, что на исход выборов инвесторы настроены положительно. Курс евро к доллару на валютной бирже по состоянию на 10:15 по Киеву составляет 1:1,0844.

Прмерно 1% теряют в цене фьючерсные контракты на золото. Это показывает, что инвесторы продают золото, поскольку ситуация более не является напряженной. Именно золото во времена нестабильности выступает в качестве традиционного защитного актива.

Фондовые рынки других стран также воодушевлены победой Макрона на французских выборах. Закрытие торгов на азиатских ранках сопровождалось уверенным ростом.  Более чем на 1,5% укрепился индекс японской биржи Nikkei. На открытии торгов на американских рынках растут фьючерсы примерно на 1%. Во Франции наблюдается резкий рост котировок индекса рынка акций CAC40 - на 4%. На других рынках ключевых стран Европы примерно на 2% возросли индексы акций.

Напомним, что по итогам первого тура президентских выборов во Франции победу одержал Эммануэль Макрон, возглавляющий партию "Вперед!". Было обработано 100% избирательных бюллетеней, и у Макрона по результатам подсчетов набралось 23,75% голосов. Кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен является главным соперником Макрона с набранными 21,53% голосов.

Платиновая Буковина

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