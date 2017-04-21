



Оккупированную Луганщину полностью отключают от электричества - 24.04.2017 10:06

Оккупированные территории Луганской области будут отключены от электроснабжения со стороны Украины со вторника, 25 апреля.

С таким заявленим выступил генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай.

По словам руководителя предприятия, были получены документы от госпредприятия "Энергорынок", подтверждаемые документами Министерства энергетики и угольной промышленности с подписью главы министерства Игоря Насалика. По данным документам, переток электроэнергии с 25 апреля на некотролируемые территории Луганской области будет полностью прекращен.

На настоящий момент осуществляются необходимые технические работы, чтобы ровно в 0:00 25 апреля было осуществлено откоючение.

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