Оккупированную Луганщину полностью отключают от электричества- 24.04.2017 10:06
Оккупированные территории Луганской области будут отключены от электроснабжения со стороны Украины со вторника, 25 апреля.
С таким заявленим выступил генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай.
По словам руководителя предприятия, были получены документы от госпредприятия "Энергорынок", подтверждаемые документами Министерства энергетики и угольной промышленности с подписью главы министерства Игоря Насалика. По данным документам, переток электроэнергии с 25 апреля на некотролируемые территории Луганской области будет полностью прекращен.
На настоящий момент осуществляются необходимые технические работы, чтобы ровно в 0:00 25 апреля было осуществлено откоючение.
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