



Школьники Черновцов - на вынужденных каникулах - 24.04.2017 09:45

Сегодня черновицкие школьники все еще остаются дома - продолжаются внеплановые каникулы.

Напомним, что по решению Черновицкого городского совета в четверг, 20 апреля, было решено отправить учащихся черновицких школ на вынужденные каникулы. Дело в том, что из-за низкой среднесуточной температуры в условиях отключенного отопления в школах очень холодно.

Как сообщил глава управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк, перерыв в обучении в школах Черновцов запланирован с 20 по 24 апреля включительно.

К слову, уже во вторник, 25 апреля, в ряде областей Украины уже ожидается потепление.

Платиновая Буковина

Всі новини