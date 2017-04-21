Китаец предлагал 500 млн долларов жениху своей дочери

- 21.04.2017 17:07
Китаец предлагал 500 млн долларов жениху своей дочери

Один из самых богатых людей Китая - 80-летний Сесил Чао построил карьеру на элитной недвижимости в Гонконге. Он пользуется только самым дорогим - летает на частных самолетах, катается на роскошных яхтах и уникальных авто. Также он мечтал найти для своей родной дочери Джиджи идеального супруга.

К слову, дочери 37 лет, и вполне понятно, что Сесилу хотелось бы уже нянчиться с внуками. Однако судьба распорядилась иным способом - дочь миллиардера уже несколько лет достаточно тесно дружит с девушкой, поскольку она - лесбиянка.

Однако, от своих мечтаний о внуках Чао не спешит отказываться. В 2012 году он устроил аукцион невиданной щедрости - тому мужчине, который убедил бы Джиджи жениться на себе, Сесил планировал подарить 60 миллионов долларов. В 2014 году ценник увеличился до 120 миллионов долларов, чуть позднее размер вознаграждения для будущего жениха Джиджи возрос до 180 миллионов долларов. На сегодняшний день тому, кто убедит девушку жениться на себе, Сесил Чао предлагает уже целое состояние - 500 миллионов долларов!

Примечательно, что от таких предложений отца Джиджи поспешила публично откреститься. Она опубликовала открытое письмо, в котором отметила, что она и ее гелфренд Шон Ива - обычные имеющие право на счастье люди. Джиджи отметила, что она бы очень хотела сделать своего отца счастливым, однако его представления о ней не сходятся с реальным положением вещей. Кроме того, парочка даже отправилась в Париж, чтобы официально связать себя узами брака.

В конце концов миллиардеру пришлось смириться с тем, что его дочь не выйдет замуж за мужчину. Он отменил свое предложение, однако по-прежнему не спешит знакомиться с пассией своей дочери. Тем не менее, Джиджи очень счастлива со своей избранницей. 

Шон Ив и Джиджи Чао

Платиновая Буковина

Ключові слова: милиардер Сесил Чао, приданное для дочери 500 млн долларов

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