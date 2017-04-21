



Новый интерфейс позволяет читать мысли человека - 21.04.2017 15:18

Объединение компьютера и человеческого мозга в современности возможно благодаря существующим интерфейсам. Такие системы обеспечивают управление электроникой якобы с помощью усилия мысли. Но в то же время, узнать, о чем думает человек, такие системы не позволяют.

Специальное устройство, которое с помощью данных энцефалограммы позволяет определять цифры и даже односложные слова, о которых думает человек, было создано учеными Японского технологического университета в Тайохасе. при этом, аппарат с точностью до 90% позволяет распознать мысли человека.

Само устройство представляет собой прикрепляемые к голове электроды, которые позволяют осуществлять контроль над сигналами головного мозга. Данная система рассчитана на использование людьми с ограниченными возможностями, в особенности, с теми, кто не может полноценно общаться.

Ранее преобразование сигналов, полученных благодаря электроэнцефалограмме, ранее существенно ограничивалось объемом получаемых системой данных. По новой технологии интерпретация сигналов осуществляется благодаря целостному распознаванию образов, а также машинному обучению. Так, система смогла с точностью до 90% определить задуманное число от 0 до 9. Также точность до 61% система показала при определении 18 односложных японских слов.



Гарнитуру планируют доработать, чтобы уменьшить количество электродов, а также позволить системе подключаться к смартфону. Если поначалу систему планируют использовать для людей с ограниченными возможностями, а потом сделать ее интерфейсом, доступным для всех пользователей. Уже в августе нынешнего года новинку планируют представить на международной конференции Interspeech 2017, которая состоится в Швеции.

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