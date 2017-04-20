Срок проверки е-деклараций будет продлен - НАПК

- 21.04.2017 14:08
Срок проверки е-деклараций будет продлен - НАПК

23 апреля в Украине заканчиваются проверки электронных деклараций наивысших чиновников. Впрочем, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции предполагают продлить время проверок из-за того, что все это осуществляется в ручном режиме, и не на все запросы были предоставлены ответы.

Об этом сообщил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий на заседании Комитета по предотвращению коррупции.

Так, первый этап полной проверки е-деклараций в отношении 24 украинских чиновников подходит к концу 23 апреля. Что касается некоторых субъектов, то по ним могут быть озвучены предложения о переносе сроков проверок, так как от некоторых инстанций все еще не была получена окончательная информация. По словам Радецкого, по закону полная проверка должна быть завершена для электронных деклараций субъектов декларирования первой волны, которых насчитывается 107 тысяч.

Замглавы НАПК отметил, что проверки должны осуществляться в автоматическом режиме, однако не работают ответсвенные за этот процесс модули реестра. Потому членам агентства пришлось начать полную проверку касаемо 26 субъектов е-декларирования, в число которых вошли чиновники высшего эшелона, в частности, президента Украины, Премьер-министра и других членов Кабмина. НА эту проверку предполагается потратить 60 дней. В соответствии с законодательством Департамент финмониторинга НАПК подготовил запросы в ряд государственных органов Украины, а также и в некоторые иностранные органы для предоставления нужных данных. Некоторые из обращений все еще не были подписаны, потому придется готовить новые.

 

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Ключові слова: проверка е деклараций, е декларации Украина, электронное декларирование

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