



Какие артисты выступят в финальном шоу Евровидения-2017 - 21.04.2017 12:31

Евровидение-2017, которое на этот раз принимает столица Украины, уже не за горами. Уже вскоре в Киев начнут прибывать первые делегации стран-участников конкурса. В это время подготовка к конкурсу Евровидение продолжается. Так, организаторы обнародовали информацию о том, какие артисты выступят на сцене финального шоу.

В сообщении организаторов в Facebook отмечается, что в рамках большого финала в шоу будет включено выступлене всемирно известной украинской группы ONUKA, которая выступает в жанре электро-фолк. Коллектив выступит совместно с оркестром НАОНІ, потому шоу обещает быть масштабным и впечатляющим.

Кроме того, в рамках финального шоу на Евровидении-2017 на сцену выйдут две украинские победительницы конкурсов - 2004 и 2016 годов - Руслана и Джамала.

Кристер Бьеркман, который является продюсером конкурсной части Евровидения-2017, сообщил, что все три шоу направлены на то, чтобы принимающая страна - Украина - была представлена как современная и прогрессивная страна, которая в то же время бережет свои традиции.

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