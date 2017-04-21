



Как снизить вред алкоголя на организм - 21.04.2017 12:19

Алкоголь оказывает отрицательное влияние на организм, в особенности, если объемы употребляемого спиртного превышает нормы. Если у вас предвидится какое-то празднование с алкоголем, стоит задуматься о продуктах, которые минимизируют вред.

Липиды, содержащиеся в оливковом масле, позволяют организму поглощать и нейтрализовать токсины от алкоголя. Поэтому если в программе у вас имеется спиртное, отличным дополнением к нему будут закуски или салаты с оливковым маслом. Кроме того, употребление оливкового масла позволяет снизить степень опьянения.

Витамин В6 в больших количествах содержится в чесноке, также как и витамин С. В комплексе они наилучшим образом позволяют укрепить иммунные функции организма, потому помогут снизить воздействие спиртного. Потому закуски с добавлением чеснока будут пикантным и полезным дополнением к вашей трапезе.

Антиоксиданты, присутствующие в зеленом чае, известны своей пользой и способностью выводить из организма токсины и свободные радикалы. Стоит выделить пользу катехиновых соединений. Потому после употребления алкогольных напитков спустя некоторое время чашка зеленого чая не только освежит, но и позволит организму настроиться на очищение.

Витамин С присутствует в цитрусовых, в особенности, в грейпфруте. Кроме того, этот плод также отличается богатым содержанием глутатионина, который помогает укрепить иммунитет, а также стимулирует выработку детоксикационных ферментов, процессы регенерации тканей организма.

Яблоки известны тем, что в них присутствует особое вещество под названием пектин. Петин способствует выведению вредных веществ из желудка и кишечника. Потому яблоки можно употреблять как до приемов алкоголя, так и после них. Польза от этого несомненно будет. Однако не забывайте, что во всем нужна мера, в особенности, если речь идет об употреблении спиртных напитков.

Платиновая Буковина

Всі новини