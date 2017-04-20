



В Черновцах взрывом гранаты повреждено здание - 21.04.2017 11:27

В Черновцах ночью пятницы, 21 апреля, прогремел взрыв. Сообщение о происшествии черновицкие патрульные получили примерно в 4:00.

Отмечается, что взрыв случился нпо адресу улица Ивана Мазепы, 15-Б.

Прибывшие на месте приротехники обнаружили на место просшествия гранаду РГД-5.

По информации патрульных полицейский, взрывом было повреждено здание по указанному адресы. Правоохранители устанавливают причины происшествия.

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