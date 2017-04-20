



Экс-нардепу Мартыненко грозит от 8 до 12 лет тюрьмы - 21.04.2017 10:57

Для составления обвинительного акта бывшему экс-нардепу Украины Николаю Мартыненко, который входил во фракцию "Народный фронт", на настоящий момент имеется достаточно доказательств.

Как сообщают в Национальном антикоррупционном бюро Украины, Мартыненко грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Соответствующее заявление сделал глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Украитны Назар Холодницкий.

Самого экс-чиновника задержали накануне, 20 апреля, детективы НАБУ. Задержание произошло в рамках дела о получении взяток по контрактам предприятия "Энергоатом". Откаты Мартыненко получал на счета своей панамской компании, как сообщил нардеп от БПП Сергей Лещенко.

На сегодня, 21 апреля, в Соломенском районном суде Киеве запланировано заседание, в ходе которое предполагается избрать в отношении Мартыненко меру пресечения.

НАБУ и САП заинтересованы в том, чтобы в отношении бывшего народного депутата избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью освобождения под залог в размере 300 миллионов гривен. ДАнные структуры подали соответствующее ходатайство.

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