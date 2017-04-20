



Черновчанку ограбили в общественном транспорте - 21.04.2017 09:50

В среду, 19 апреля, в общественном транспорте в Черновцах произошло ограбление.

62-летняя черновчанка сообщила полиции о том, что у нее украли кошелек с деньгами и банковскими карточками.

Патрульные полицейские сработали оперативно и поймали злоумышленника по горячим следам. Как выяснилось, 31-летний вор уже ранее привлекался за аналогичное преступление к ответственности.

По данному происшествию было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, классифицируемого как кража - в соответствии с частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

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