Донбасс - без света из-за обстрелов- 21.04.2017 09:32
В Ясиноватском районе Донецкой области осталось пять населенных пунктов в результате обстрелов. Огонь привел к повреждениям на ЛЭП "Орловка-Колхозная". Информацию об этом озвучил Павел Жебривский, который возглавляет Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.
Так, без электричества остаются такие населенные пункты, как Бердычи, Семеновка, Орловка, Петровское, Ласточкино. В штатном режиме сейчас продолжает работать Донецкая фильтровальная станция.
Электричество работает в Авдеевке без проблем, однако для бесперебойной работы электроснабжения пришлось отключить уличное отключение.
Обстрелы боевиков на Донбассе также привели к повреждениям на ЛЭП "Макеевская - АКХЗ№2". Коксохимический завод в Авдеевке из-за проблем с электроснабжением был вынужден перейти на электроэнергию собственной генерации.
По данным вопросам украинской стороной в Совместном центре по контролю и координации готовится запрос о введении режима прекращения огня и создания коридора, чтобы начать проводить восстановительные работы.
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