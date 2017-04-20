



Французский художник высидел десяток цыплят - 20.04.2017 16:39

Художник-акционист решился на необычный эксперимент - он решил выяснить, что ощущает курица, высиживающая яйца.

Для этого в музее Palais de Tokyo в Париже оборудовали специальный виварий, где Абрааму Пуаншевалю в течение трех недель предстояло высиживать 10 куриных яиц.

Во вторник, 18 апреля, на свет появился первый цыпленок. Пресс-секретарь музея в четверг, 20 апреля, сообщила, что остальные девять птенчиков вылупились, и их отправят на ферму.

Для высиживания цыплят был создан особый стул с емкостью для куриных яиц под сидением. Для создания оптимальных условий требуется необходимый температурный режим, соблюдать который удавалось с помощью специального термоодеяла, в которое кутался Пуаншеваль. Кроме того, "насиженное место" художнику нельзя было покидать более чем на 30 минут в день.



Подобный перфоманс для Пуаншеваля - далеко не первый. Ранее он отправлялся в плаванье по реке внутри пластиковой бутылки. Также на его счету - проживание в парижском Музее охоты и природы в течение 13 дней, которые он провел внутри чучела медведя, питаясь жуками и червями. Судя по всему, на этих экспериментах художник в ближайшее время вряд ли остановится.

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