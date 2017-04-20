



В МВЦ завершены все работы по главной сцене Евровидения-2017 - 20.04.2017 16:20

В Киеве в Международном выставочном центре завершены все работы по монтажу и возведению главной сцены Евровидения-2017.

Как стало известно, технические репетиции при участии статистов начнутся на главной сцене песенного конкурса уже сегодня. В МВЦ планируется проверить работу осветительного, звукового, а также видео-оборудования и телекамер.

О готовности сцены во время брифинга для прессы рассказали исполнительный продюсер Павле Грицак, продюсер конкурсной части Кристер Бьеркман, директор по производству Ола Мельциг, а также креативный директор Церемонии открытия и красной дорожки Сергей Проскурня. Официальный спикер Евровидения-2017 в Украине Павел Шилько стал модератором данного брифинга.

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Грицак отметил, что все работы касаемо главной сцены Евровидениея-2017 были завершены. Ожидается доставка реквизита от нескольких стран-участниц конкурса. Несмотря на то, что речь идет о небольших деталях, они играют важнейшую роль для делегаций этих стран и также для телевизионного шоу в целом. Уже в ближайшее стартуют репетиции со статистами для первых трех стран-участниц Евровидения-2017.

Ола Мельциг отметил, какого прогресса удалось достигнуть в работе за последние несколько недель. В Международном выставочном центре каждую ночь трудится команда специалистов, которые программируют видеооформление и работу осветительных приборов для номеров всех 42 участников конкурса. Программирование последних девяти номеров будет завершено нынешней ночью.

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