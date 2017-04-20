



В Венесуэле в ходе протестов погибли трое человек - 20.04.2017 14:44

В Венесуэле проходят антиправительственные митинги - активисты протестуют против действующего президента страны Николаса Мадуро. Как стало известно, жертвами протестов уже стало трое человек.

Смерть 17-летнего студента, который погиб во время протестов в Каракасе, подтвердили в больнице. В медучреждение молодого человека доставили с ранением в голову для проведения операции.

В митинге, который проходил в Сан-Кристобале, погибла 23-летняя девушка. Мэр города отметил, что к смерти привел выстрел представителей провластных групп, окруживших демонстрантов.

Третьим погибшим в ходе акций протестов стал военнослужащий. Он скончалася в городе Сан Антонио де Лос Альтос, который находится неподалеку от столицы Венесуэлы. Правительственные силы заявляют, что военного убили участники демонстраций.

Отметим, что на улицах городов Венесуэлы акции протеста проходят с начала апреля. Правительство и оппозиция усилили свое противостояние после того, как власти выдали 15-летний апрет для лидера оппозиции Энрике Каприлеса занимать государственные посты. Данный запрет лишил Каприлеса возможности принимать участие в будущих президентских выборах наряду с Николасом Мадуро.

Ранее в Каракасе также проходили массовые митинги с требованием провести референдум, на который предлагается вынести вопрос об отставке Мадуро.

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