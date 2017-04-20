



O.Torvald делятся новостями о подготовке к Евровидению - 20.04.2017 14:17

На Евровидение-2017 нашу страну представит группа O.Torvald, которая в нынешнем году будет единственным представителем рок-музыки на конкурсе. Артисты активно готовятся к Евровидению и делятся информацией о приготовлениях. Репетиции музыкантов проходят каждый день, они много внимания уделяют подготовке к номеру и занятиям вокалом.

Фронт-мен группы Женя Галич рассказывает, что почти готовы все костюмы для участников O.Torvald. Каждому достанется по три абсолютно одинаковых костюма. Так, артисты хотят перестраховаться - чтобы в случае незапланированной ситуации не выступать в поврежденном костюме, а просто надеть запасной, полностью идентичный.

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Также Женя отметил, что группа представит запоминающийся и довольно необычный номер. Он будет также отличным от того, который зрители видели в финальной части Национального отбора. По его словам, ни у одного из участников нынешнего Евровидения ничего подобного не будет. Полуфинальное и финальное выступления группы в рамках нацотбора можно посмотреть здесь .

Напомним, что благодаря победе Джамалы на конкурсе 2016 года, который проходил в Стокгольме, Украина получила право принимать Евровидение-2017. Автоматически в финальную часть конкурса попадают представители Украины - группа O.Torvald. В финале 13 мая они выступят под 22-м номером с песней "Time".

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