Избитые на Пасху черновчане все еще находятся в реанимации

- 20.04.2017 13:47
Избитые на Пасху черновчане все еще находятся в реанимации

На кемпинге в Черновцах на Пасху, 16 апреля, на отдыхающих молодых людей напали хулиганы. О произошедшем в социальных сетях пишут друзья пострадавших.

На природе отдыхали двое молодых людей и одна девушка. На парней напала группа хулиганов, которые пришли с арматурой и битами. Сначала они сбили парней с ног и сильно избивали, когда те лежали на земле.

Потерпевшие находятся в реанимационном отделении. В результате избиения у одного из молодых людей был диагностирован пролом левой передней части черепа, а такше ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг. Парень находится сейчас в тяжелом состоянии. Второй парень получил сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, разрыв селезенки. Кроме того, после нападения он не видит на один глаз. В реанимации пострадавшие находятся уже третий день.

Мать одного из парней отмечает, что избиение организовал бывший парень девушки, которая тогда была с друзьями на отдыхе на Кемпинге.

Неравнодушных буковинцев призывают откликнуться и помочь пострадавшим.

 

Платиновая Буковина

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