Когда депрессия может быть полезной

- 20.04.2017 13:13
Когда депрессия может быть полезной

 Клиническая депрессия представляет собой опасную болезнь, которая может существенно навредить как душевному, так и физическому здоровью человека. Прочем, есть случаи, когда они может пойти на пользу человеку, утверждают ученые.

Так, по словам главы организации SANE  Марджори Уоллес, преодолевшие депрессию люди становятся тверже, сильнее. Депрессия помогает людям выжить, поскольку они увидели всю глубину и страх ситуации. Уоллес делится, что в прошлом она также страдала от депрессии. При этом, эксперт отмечает, что положительные последствия депрессии не могут оценить все, кто с ней справился. В целом, на осознание необходимо время, также играет важную роль и степень заболевания. Некоторые люди могут быть вовсе невосприимчивы к лечению, потому даже справившись в депрессией, они могут снова в нее впасть.

Мнение о пользе депрессии разделяет доктор Нью-Йоркского университета Джером Уэйкфилд, автор книги о патологической депрессии. По его словам, депрессия может послужить рычагом и подтолкнуть человека к серьезным и положительным изменениям в жизни. Она позволяет обрести опыт и научиться на своих ошибках, понять, чего человек на самом деле хочет. Исследователи из Нидерландов утверждают, что пережившие депрессию люди в будущем легче справляются с испытаниями, которые ставит перед ними жизнь, имеют большую трудоспособность, более крепкую психику и здоровье.

Впрочем, не все специалисты разделяют мнение о пользе депрессии. Так, Бриджит О’Коннелл отмечает, что в некоторых случаях депрессия может привести человека к суициду. Эксперт по расстройствам психики из Кардиффского университета Пол Кидуэлл отметил, что механизм борьбы с депрессией содержит эволюционную подоплеку, поскольку под ее влиянием люди стремятся исключить из своей жизни факторы, приводящие к хроническому стрессу. Профессор подчеркнул, что люди, пережившие депрессию, реалистичнее смотрят на вещи, и стремятся не допустить повторения болезни. Также он отметил, что лечение антидепрессантами для людей, которые не стремятся сменить образ жизни, провоцирующий стрессы, будет абсолютно бесполезным.

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