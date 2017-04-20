



Компьютер сможет поставить диагноз всего за минуту - 20.04.2017 11:39

Пилотная программа медицинских консультаций, которые проводит по горячей линии чат-бот, с начала января нынешнего года была запущена частной британской компанией Babylon Health. Стало известно, что компания разработала искусственный интеллект, который может быть использован в смартфонах пользователей в качестве приложения дял постановки диагноза.

Так, пользователи могут позвонить на горячую линию и сообщить свои симптомы чатботу. В свою очередь, используя полученные данные, искусственный интеллект определяет срочность проблемы, то есть, идет ли речь об экстренном вызове. После ИИ устанавливает, как следует поступить в конкретной ситуации - прилечь отдохнуть, отправиться в аптеку либо немедленно обратиться в больницу.

Данная схема от Babylon Health была запущена для пяти районов Лондона. Более сложную модель данной системы можно опробовать после прохождения обследования, и диагноз пациенты могут получить с помощью приложения на собственном смартфоне. По словам доктора Али Парсы, который является основателем компании Babylon Health, медики могут работать вместе с системой искусственного интеллекта. Это позволит концентрировать больше внимания на лечении, предоставив диагностику системе.

Если врач ставит диагноз в среднем за 3 минут 12 секунд, то ИИ тратит на эту же задачу практически в три раза меньше времени - всего 1 минуту 7 секунд.

Парса отмечает, что компании удалось собрать 300 миллионов единиц информации, что не сможет вместить ни один мозг человека. Данный объем клинических знаний в области первой медицинской помощи, накомленный в компьютере, является наибольшим на сегодняшний день. Модель ИИ все еще разрабатывается, однако уже на нынешней стадии она может гораздо быстрее и даже точнее давать оценку рисков, по сравнению с врачами.

Так, в ближайшее время предполагается проведение исследования, которое установит, сможет ли программа быть успешнее врачей в постановке диагноза. На настоящий момент со случаями заболеваний брюшной полости ИИ справляется вполне успешно и быстрее человека.

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