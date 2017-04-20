



Под Донецком велись активные ночные бои 20 04 2017 - 20.04.2017 10:52

Активные боевые действия на Донбассе возобновились вечером среды, 19 апреля. Как стало известно, бои имели место вдоль линии разграничения, в особенности - в районе Донецка.

Как сообщил спикер антитеррористической операции на Донбассе Ярослав Чепурной по ситуации на 19 апреля, местные жители в социальных сетях публиковали информацию об обстрелах. В частности, сообщается, что полиции украинских сил активно обстреливались под Красногоровкой с использованием 82-мм минометов. Позиции в районе Авдеевки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов.

Согласно данным, в течение ночи имели место активные бои. Ранним утром 20 апреля боевые действия даже усилились.

Звуки залпов слышались после полуночи, и после кратковременного затишья слышались одиночные и двойные выстрелы. Пользователи соцсетей отмечали передвижение гусеничной техники. С 5 часов отмечалась работа артиллерийских орудий, в районе 7 часов утра также имели место кратковременные обстрелы позиций в районе Марьинки, Старомихайловки и Александровки.

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