



Гаагский суд признал РФ участником конфликта на Донбассе - 20.04.2017 10:23

Международный суд ООН озвучил первые решения по судебному иску Украины к РФ. Так, Российскую Федерацию суд признал стороной Минских соглашений, что делает государство участником конфликт на востоке Украины.



Такие данные привиодит пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на решение Международного суда ООН в Гааге о принятии ограничительных мер.

В связи с этим, РФ должна принимать участие в совместных и индивидуальных мероприятиях, направленных на полноценное выполнение пунктов, предписанных Минскими соглашениями.

Отметим, 19 апреля Гаагский трибунал принял решение о введении в отношении России ограничительных мер, которые касаются нарушения Конвенции о расовой дискриминации для обеспечения хащиты в оккупированном Крыму нацуиональных меньшиств. Что касается мер против РФ в вопросе нарушений Конвенции о запрете финансирования терроризма, в них суд ответил отказом.

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