США признают КНДР как спонсоров терроризма- 20.04.2017 09:56
США планируют оказать давление на Северную Корею ввиду реализации их ядерной программы, о чем заявил госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон.
По словам американского чиновника, сейчас осуществляется пересмотр статуса КНДР во всех аспектах. В особенности, предполагается рассматривать Северную Корею в качестве страны ,поддерживающей терроризм. Планируется также поиск других рычагов давления на Пхеньян, чтобы обеспечить взаимодействие с США.
Напомним, что список стран-спонсоров терроризма Государственный департамент США начал формировать в конце 1979 года. На настоящий момент список состоит из трех стран, а именно - Ирана, Судана и Сирии. В свое время в списке присутствовали Куба, Ирак, Емен, Ливия, однако они были исключены из него. В данный список в 1988 году попала и КНДР, однако страна пробыла в нем всего 20 лет, и в 2008 году ее исключили.
Стоит отметить, что администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение ориентироваться на политику максимального давления в отношении Пхеньяна. При этом, варианты военного вмешательства и свержение диктаторского режима исключаются.
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