Ночное ДТП на Московской Олимпиады в Черновцах- 20.04.2017 09:27
Ночью четверга, 20 апреля, в Черновцах на улице Московской Олимпиады произошла дорожная авария.
Как стало известно по сообщению полиции, в билборд врезалось авто марки Opel. Сила удара была достаточно мощной, чтобы билборд полностью слетел со своих креплений. Кроме того, автомобиль после столкновения загорелся.
Пердставители патрульной полиции отметили, что происшествие действительно имело место, и водитель после столкновения поспешил покинуть место ДТП. Оперативные действия патрульных позволили обнаружить нарушителя.
Мужчину доставили в больницу, и было подтверждено, что он находился на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили протокол за соответствующее правонарушение.
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