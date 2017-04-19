



В России проведут антипутинские митинги - 19.04.2017 16:00

Власти ряда российских городов, в частности - Москві, Томсчка, Новосибирска и Краснодара - разрешили движению "Открытая Россия" провести 29 апреля свои акции. Отметим, что что активисты данного движения намерены попросить действующего президента РФ Владимира Путина не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

Мероприятие в Томске в рамках акции "Надоел" состоится 29 апреля на Ново-Соборной площади. В Новосибирске также согласовали проведение мероприятия, однако его дислокацию перенесли с городской площади к зданию кинотеатра. Местом проведения митинга в Краснодаре был выбран парк Победы. Здесь участники движения "Открытая Россия" намеревались провести еще шествие, однако получили отказ от местных властей.

В Москве также разрешили провести акцию "Надоел", однако активистам предложили переместиться на проспект Академика Сахарова. Что же касается Санкт-Петербурга, то здесь проводить митинг не разрешили.

Отметим, что представители движения "Открытая Россия" на конференции в прошлую субботу, 15 апреля, сообщили о намерении провести 29 апреля акцию "Надоел". В рамках мероприятий планируетсян паправить в приемные российского президента, расположенные по всей стране, обращения с просьбой не выдвигать на предстоящих президентских выборах 2018 года свою кандидатуру.

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