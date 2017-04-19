



На буковинских предприятиях за год - 35 несчастных случаев - 19.04.2017 14:04

В Черновицкой области сохраняется высокий уровень травматизма на производствах. Так, в течение года в области на производствах произошло 35 несчастных случаев, 7 из которых завершились летальным исходом. Такими данными делится Иван Луцак, начальник управления Государственной службы по вопросам труда в Черновицкой области.

Среди самых распространенных причин травм и увечий на производстве на Буковине - организационные причины, иными словами - несоблюдение инструкций по охране труда. На предприятиях малого бизнеса наиболее часто пренебрегают безопасностью своих сотрудников.

Так, в прошлом году управление Гоструда в Черновицкой области рассматривало также четыре несчастных случая, связанные с использованием в быту газа. В результате этих происшествий пострадало 7 человек.

Зачастую такие происшествия случаются через самовольное вмешательство в систему газоснабжения. Также причиной нередко становится плохое техническое состояние дымовентилляционных каналов, которые в многоэтажных домах оставляют желать лучшего.

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