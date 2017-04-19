



С 28 апреля запустят авиарейс Черновцы-Бергамо - 19.04.2017 13:44

Международный аэропорт "Черновцы" отправляет и принимает по два рейса в день в Киев, начиная с 14 апреля. Уже с 28 апреля будет запущен международный рейс сообщением Черновцы-Бергамо.

Как сообщается, в несколько раз увеличился спрос на перелеты в Киев и обратно. В настоящий момент также рассматриваются варианты воздушного сообщения с Израилем, а также Турцией.

По словам директора Международного аэропорта Черновцы Бориса Морского, сотрудники аэропорта ведут учет статистики пассажиров, а также направлений, куда они отправляются и откуда прилетают. Было решено наладить сообщение с итальянским городм Бергамо. Как выяснилось, достаточно большое количество жителей Черновцов и области находятся там на заработках. Потому данное направление, судя по всему, будет пользоваться спросом.

Кроме того, каак отметил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко, ежедневно направляется два рейса из Черновцов в Киев. Часть реконструкции взлетной полосы аэропорта была завершена, благодаря чему аэропорт получит возможность принимать более тяжелые самолеты, а значит, и получит другие направления.

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