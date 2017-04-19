С 28 апреля запустят авиарейс Черновцы-Бергамо

- 19.04.2017 13:44
С 28 апреля запустят авиарейс Черновцы-Бергамо

Международный аэропорт "Черновцы" отправляет и принимает по два рейса в день в Киев, начиная с 14 апреля. Уже с 28 апреля будет запущен международный рейс сообщением Черновцы-Бергамо.

Как сообщается, в несколько раз увеличился спрос на перелеты в Киев и обратно. В настоящий момент также рассматриваются варианты воздушного сообщения с Израилем, а также Турцией.

По словам директора Международного аэропорта Черновцы Бориса Морского, сотрудники аэропорта ведут учет статистики пассажиров, а также направлений, куда они отправляются и откуда прилетают. Было решено наладить сообщение с итальянским городм Бергамо. Как выяснилось, достаточно большое количество жителей Черновцов и области находятся там на заработках. Потому данное направление, судя по всему, будет пользоваться спросом.

Кроме того, каак отметил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко, ежедневно направляется два рейса из Черновцов в Киев. Часть реконструкции взлетной полосы аэропорта была завершена, благодаря чему аэропорт получит возможность принимать более тяжелые самолеты, а значит, и получит другие направления.

Платиновая Буковина

Ключові слова: самолет черновцы бергамо, самолет в бергамо из черновцов, самолет в италию из черновцов

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Подписание документа о безвизе состоится в мае Ближайшее рассмотрение предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом намечено на 26 апреля.
- 19.04.2017 16:36
В России проведут антипутинские митинги Власти ряда российских городов, в частности - Москві, Томсчка, Новосибирска и Краснодара - разрешили движению "Открытая Россия" провести 29
- 19.04.2017 16:00
Из-за холодов в Черновцах - внеплановые каникулы Из-за ухудшения погодных условий у школьников в Черновцах - вынужденные каникулы.
- 19.04.2017 14:55
На буковинских предприятиях за год - 35 несчастных случаев В Черновицкой области сохраняется высокий уровень травматизма на производствах. Так, в течение года в области на производствах произошло 35 несчастных случаев
- 19.04.2017 14:04
Аномальные снегопады заблокировали ряд автодорог в Украине В Украине из-за резкой смены погоды прошли обильные снегопады, которые внесли существенные коррективы в жизнь городов восточных, южных и центральных областей
- 19.04.2017 12:47
Создан первый в мире прозрачный кофе Кофе - наиболее распространненный в мире напиток, который ценится за вкус, аромат и бодрящий эффект. Однако, как бы вы ни любили
- 19.04.2017 12:30
iPhone 8 выйдет с опозданием Из-за использования новых комплектующих выход смартфона iPhone может несколько задержаться. Напомним, что новинка предположительно будет иметь сходные
- 19.04.2017 11:56
Основные мероприятия Евровидения-2017 Менее, чем через месяц в Киеве стартует международный конкурс Евровидение. 9 и 11 мая состоятся полуфинальные шоу, и 13 мая пройдет гранд-финал
- 19.04.2017 11:10
Сбои биологических часов вредят здоровью сердца Биологические часы очень важны для здоровья человека, и любой сбой может может серьезно сказаться на самочувствии. Примечательно, что недавно ученые сделали
- 19.04.2017 10:52
На Буковине пройдет неделя иммунизации 24-30 апреля В рамках Всемирной и Европейской недель иммунизации, в Черновицкой области также состоится ряд направленных на иммунизацию мероприятий в течение 24-30
- 19.04.2017 10:10

Всі новини