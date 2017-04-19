Создан первый в мире прозрачный кофе

- 19.04.2017 12:30
Создан первый в мире прозрачный кофе

Кофе - наиболее распространненный в мире напиток, который ценится за вкус, аромат и бодрящий эффект. Однако, как бы вы ни любили кофе, у этого напитка все же есть отрицательные черты, в частности - красящая способность, которая не самым лучшим образом сказывается на белизне вашей улыбки. В Словакии был создан уникальный напиток - кофе CLR CFF (сокращение от Clear Coffee), который абсолютно прозрачен. Его создли Дэвид и Адам Нейджи.

При создании бесцветного кофе были использованы зерна арабики высочайшего качества. Создатели необычного напитка не раскрывают технологию, которая позволила им добиться прозрачности напитка. Впрочем, о ее сложности можно судить хотя бы потому, что для приготовления одной порции напитка необходимо три часа. При этом, в прозрачном кофе нет усилителей вкуса или консервантов, также исключены сахарины и стабилизаторы. Употреблять такой кофе, который абсолютно не портит зубы, желательно в охлажденном виде.

Те, кому уже повезло попробовать прозрачный кофе, отмечают, что на вкус он - как приготовленный холодным способом кофе, либо же вода с привкусом любимого напитка.

Купить бесцветный кофе можно пока что только в Словакии и Великобритании. Бутылочка необычного напитка в пересчете на нашу валюту обойдется примерно в 150 гривен.

Платиновая Буковина

Ключові слова: прозрачный кофе, бесцветный кофе, кофе который не красит зубы

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