



iPhone 8 выйдет с опозданием - 19.04.2017 11:56

Из-за использования новых комплектующих выход смартфона iPhone может несколько задержаться. Напомним, что новинка предположительно будет иметь сходные с iPhone 7 габариты, однако получит больший по размеру OLED-дисплей.

Несмотря на увеличенный дисплей, размеры устройства удалось сохранить с помощью оригинального решения - кнопку "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев разработчики встроили прямо в дисплей.

Так, стало известно, что Apple вместе с азиатскими партнерами провели тесты нескольких прототипов нового смартфона. У одного из них имеется стекло, которое и на лицевой, и на задней частях симметрично загнуто. При этом, OLED-жисплея является плоским. Стекло, покрывающее дисплей, загибается под стальную рамку, из-за чего гаджет получает внешнее сходство с iPhone 4.

Основная камера получит два вертикально расположенных датчика изображения. Отметим, что они были расположены вертикально у iPhone 7 Plus. Кроме того, в Купертино сейчас заняты также тестами двойной фронтальной камеры. Встраивание камер в дисплей - также не новинка для тестеров компании.

Для производства новых смартфонов потребуются комплектующие, которые ранее еще не использовались для производства продукции Apple, потому не стоит исключать, что выпуск нового смартфона может задержаться на несколько месяцев.

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