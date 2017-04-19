Основные мероприятия Евровидения-2017

- 19.04.2017 11:10
Основные мероприятия Евровидения-2017

Менее, чем через месяц в Киеве стартует международный конкурс Евровидение. 9 и 11 мая состоятся полуфинальные шоу, и 13 мая пройдет гранд-финал. Однако важные мероприятия начнутся уэе с 30 апреля.

Стоит отметить, что с 4 по 14 мая в столице начнет работу Еврогородок, который примет и гостей, и поклонников Евровидения. Расположится Еврогородок на Крещатике от улицы Прорезной до Богдана Хмельницкого. Здесь будет проводиться трансляция песенного конкурса на больших экранах. В Еврогородке предполагается работа фудкортов, будут осуществляться различного рода развлекательные мероприятия и концерты. Еврогородок способен принимать одновременно до 15 тысяч гостей.

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Первые репетиции на сцене Международного выставочного центра при участии статистов начнутся 20 апреля, и будут продолжаться они 4 дня. За этот промежуток времени предполагается привести в порядок осветительную и прочую технику к приезду артистов, котоыре примут участие в Евровидении. Еще шесть дней будут проходить репетиции открытия и закрытия шоу, интервал-актов - пауз, которые заполняются во время прямых эфиров рекламой. Первые делегации участников Евровидения-2017 начнут прибывать в Украину уже с 30 апреля.

900 специально подготовленных волонтеров будут помогать гостям конкурса ориентироваться в столице.

В КВЦ "Парковый" 7 мая состоится официальная церемония открытия конкурса. Представители стран-участников Евровидения и их делегации пройдут в тот же день по Красной дорожке возле Мариинского дворца. Красная дорожка Евровидения в нынешнем году будет рекордной - ее длина составит 265 метров. Театральный режиссер Сергей Проскурня стал постановщиком церемонии красной дорожки, а также церемонии открытия конкурса. Что касается собственно красной дорожки, то на это мероприятие выделено 2,5 часа. Одновременно на ней может находиться 12 делегаций из стран-участниц конкурса. Артисты будут раздавать автографы фанатам, а также отвечать на короткие вопросы репортеров.

После шествия по красной дорожке аристы отправятся на церемонию открытия Евровидения-2017 - в КВЦ "Парковый". Такм все делегации участников конкурса поднимут флаги своих стран и примут участие в церемонии открытия конкурса. В Еврогородке все это будут транслировать в прямом эфире.

Кроме того, Евровидению-2017 в Киеве будет сопуствовать продажа официальной атрибутики конкурса, которую уже можно купить в официальном интернет-магазине. В пролаже есть мужские и женские футболки и тостовки с символикой конкурса, кепци, сумки, рюкзаки, чашки, чехлы для телефонов, магнитики, портативные батареи, а также масса всего прочего, в том числе и музыкальные альбомы композиций всех участников конкурса нынешнего года.

Так, в Киеве предполагается размещение еще нескольких фанатских локаций, в частности - на Площади. Здесь будет организован праздник караоке по песням Евровидения. Любой желающий может исполнить любую песню, с которой артисты принимали участие в Евровидении, начиная с 1965 года.

Закрытые вечеринки для участников Евровидения-2017 будут проводиться после генеральных репетиций, а также после выступлений в так называемом Евроклубе. Он находится в "Парковом", где располагается известная вертолетная площадка. Евроклуб будет функционировать две недели - с 1 по 14 мая. На одном этаже здания мероприятия будут проходить в персую неделю, после церемонии открытия - с 7 мая - мероприятия планируется проводит на двух этажах. В целом, комплекс способен принять до 3500 гостей.

Платиновая Буковина

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