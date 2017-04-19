Сбои биологических часов вредят здоровью сердца- 19.04.2017 10:52
Биологические часы очень важны для здоровья человека, и любой сбой может может серьезно сказаться на самочувствии. Примечательно, что недавно ученые сделали удивительное открытие - человеческий организм является сочетанием массы биологических часов, и если все они синхронизированы между собой, то человек является здоровым и чувствует себя хорошо.
Задача биологических часов человека состоит в том, чтобы мы вовремя кушали, не забывали о приемах пищи. Кроме того, разные органы и части нашего тела работают лучше в определенное время, что также обусловлено деятельностью биологических часов. Совокупность их носит название периферических часов, которые синхронизируются посредством нервной системы человека.
По утверждениям ученых,если в работе биологических часов имеют место сбои, это наносит удар по здоровью сердца, ведь именно этот орган отличается ритмическим характером работы. При нарушении одних биологических часов другие также дают сбои, и нарушается нормальное функционирование других органов.
Так, лабораторные исследования проводились на подопытных животных, которым специально нарушали работу периферических часов. А грызунов резко снизилась продолжительгность жизни. Также увеличился уровень смертности, в особенности - из-за различных сердечных заболеваний.
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