



На Буковине пройдет неделя иммунизации 24-30 апреля - 19.04.2017 10:10

В рамках Всемирной и Европейской недель иммунизации, в Черновицкой области также состоится ряд направленных на иммунизацию мероприятий в течение 24-30 апреля 2017 года.

Данные мероприятия проводятся в соответствии с Приказом Департамента здравоохранение Черновицкой областной государственной администрации от 27 марта 2017 года №175.

Неделя иммунизации на Буковине и не только подразумевает повышение информированности населения о вопросах вакцинации, которая является наиболее эффективным способом обеспечить организм защитой от инфекционных заболеваний. Иммунизация представляет собой важгное уловие для сохранения национальной безопасности стрын.

Также стоит отметить, что перед стартом недели вакцинации на Буковине, в Черновцах и области был проведен опрос касаемо знаний о вакцинации. Участниками опроса стаи медики, студенты, а также просто жители области. Опрос проводился под руководством главного внештатного детского иммунолога Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА, врача-иммунолога городской детской поликлиники Черновцов Алины Дашкевич.

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