Без света из-за непогоды в Украине 152 населенных пункта

- 19.04.2017 09:48
Без света из-за непогоды в Украине 152 населенных пункта

В Украине с 18 апреля резко ухудшились погодные условия, в особенности, снизился температурный режим. Так, из-за ухудшения погодных условий в шести областях были обесточены 152 населенных пункта.

Отмечается, что проблемы с элеткроснабжением в ряде украинских городов возникли по причине шквального ветра, а также осадков в виде дождя с мокрым снегом, что привело к старабтыванию автоматических систем защиты линий электропередач.

В целом, по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, больше всгео населенных пунктов - 73 - осталось без электроснабжения в Днепропетровской области. В Харьковской области обесточены 38 населенных пунктов, и 35 - в Полтавской области. 4 населенных пункта без света в Херсонской области, а также по одному - в Запорожской и Кировоградской областях.

Бригады облэнерго привлечены к работам по восстановлению подачи электричества.

Кроме того, сообщается, что в Харькове и Днепре утром 19 апреля выпал снег. В Харькове, в частности, от снега повалились многие деревья. Многие авиарейсы задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: отключение электроснабжения, отключение света плохая погода

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