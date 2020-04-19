



В Черном море затонул корабль с украицами - 19.04.2017 09:22

В акватории Черного моря на расстоянии 14 морских миль от берега в районе Керченской переправы затонул корабль "Герои Арсенала". На настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы. Отмечается, что когда судно начало идти ко дну, оно передало на сушу сигнал бедствия.

В пресс-службе Главного управления МЧС России сообщают, что одного из пострадавших обнаружили в 5:34. Человека в спасательном жилете с признаками сиьного переохлаждения был поднят на борт судна "Армада Навигатор". Мужчине оказали первую доврачебную помощь.

Из Ростова-на-Дону в 6:57 для участия в спасательной операции вылетел вертолет с 3 спасателями. Этот борт проводит поисковые работы с воздуха. Плохие погодные условия усложняют поисковые работы. Наблюдается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, юго-западного направления. При этом, волнение моря достигает 4 баллов.

На борту потерпевшего крушение сухогруза находилось, по имеющейся информации, 12 членов экипажа, из которых 9 - это граждане Украины, еще 2 россиян и 1 грузин.

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