



В Великобритании состоятся досрочные выборы парламента - 18.04.2017 16:34

Кабинет министров Великобритании принял решение о проведении досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, предлагается провести выборы 8 июня текущего года.

Законопроект о досрочных выборах предполагается вынести на рассмотрение в парламент уже в среду, 19 апреля. Чтобы решение было принято, его должна поддержать как минимум треть парламентариев.

Премьер-министр отметила, что проведение досрочных выборов необходимо для того, чтобы привнести в правительство большее единство наряду с выходом страны из Европейского Союза. По словам Мэй, успех при переговорах с Евросоюзом зависит именно от единства правительственных сил. Также премьер подчеркнула, что консерваторы неизменно подерживают идеи выхода из ЕС. На график процедур в рамках Brexit, отметила Мэй, выборы никоим образом не повлияют.

Напомним, что референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года, и большинство участников поддержали решение о Brexit. 29 марта 2017 года процедура выхода Великобритании из блока стартовала официально. Именно в этот день Великобритания начала реализацию статьи 50 Лиссабонского договора. Процедуры в рамках выхода страны из ЕС должны быть завершены к концу марта 2019 года.

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