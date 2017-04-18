Турецкая оппозиция требует признать результаты референдума недействительными

- 18.04.2017 14:18
Турецкая оппозиция требует признать результаты референдума недействительными

В Центризбирком главная оппозиционная партия Турции намерена сегодня подать официальное требование о признании результатов прошедшего референдума недействительными. Напомним, в Турции состоялся референдум касаемо предоставления новых полномочий президенту страны.

Республиканская народная партия Турции, которая является главной оппозиционной силой, заявляет о том, что во время проведения референдума имели место серьезные нарушения. Официальное заявление по данному поводу подаст заместитель главы партии Бюлент Тезджан. Представители оппозиции заявляют, что избирательные документы были приняты избиркомом в последнюю минуту в конвертах, на которых не было официального штампа.

Премьер-министр страны Бинали Йилдирим, член правящей Партии справедливости и развития, призвал всех, в том числе и оппозиционеров, уважать результаты референдума.

Так, в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос об изменениях в конституции, согласно которым власть президента страны расширяется. По итогам референдума, в поддержку изменений в конституции проголосовали 51,41% участников референдума.

По словам наблюдателей из ЕС, референдум в Турции не соответствовал демократическим стандартами, принятым  ОБСЕ и Советом Европы. Для освещения своих позиций ни одной из сторон каспании не предоставили равных возможностей. В то же время, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ему безразлично мнение Европы о референдуме.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: референдум в турции, турция референдум о полномочиях президента

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Подписание документа о безвизе состоится в мае Ближайшее рассмотрение предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом намечено на 26 апреля.
- 19.04.2017 16:36
В России проведут антипутинские митинги Власти ряда российских городов, в частности - Москві, Томсчка, Новосибирска и Краснодара - разрешили движению "Открытая Россия" провести 29
- 19.04.2017 16:00
Из-за холодов в Черновцах - внеплановые каникулы Из-за ухудшения погодных условий у школьников в Черновцах - вынужденные каникулы.
- 19.04.2017 14:55
На буковинских предприятиях за год - 35 несчастных случаев В Черновицкой области сохраняется высокий уровень травматизма на производствах. Так, в течение года в области на производствах произошло 35 несчастных случаев
- 19.04.2017 14:04
С 28 апреля запустят авиарейс Черновцы-Бергамо Международный аэропорт "Черновцы" отправляет и принимает по два рейса в день в Киев, начиная с 14 апреля. Уже с 28 апреля будет запущен международный
- 19.04.2017 13:44
Аномальные снегопады заблокировали ряд автодорог в Украине В Украине из-за резкой смены погоды прошли обильные снегопады, которые внесли существенные коррективы в жизнь городов восточных, южных и центральных областей
- 19.04.2017 12:47
Создан первый в мире прозрачный кофе Кофе - наиболее распространненный в мире напиток, который ценится за вкус, аромат и бодрящий эффект. Однако, как бы вы ни любили
- 19.04.2017 12:30
iPhone 8 выйдет с опозданием Из-за использования новых комплектующих выход смартфона iPhone может несколько задержаться. Напомним, что новинка предположительно будет иметь сходные
- 19.04.2017 11:56
Основные мероприятия Евровидения-2017 Менее, чем через месяц в Киеве стартует международный конкурс Евровидение. 9 и 11 мая состоятся полуфинальные шоу, и 13 мая пройдет гранд-финал
- 19.04.2017 11:10
Сбои биологических часов вредят здоровью сердца Биологические часы очень важны для здоровья человека, и любой сбой может может серьезно сказаться на самочувствии. Примечательно, что недавно ученые сделали
- 19.04.2017 10:52

Всі новини