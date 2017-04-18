



Турецкая оппозиция требует признать результаты референдума недействительными - 18.04.2017 14:18

В Центризбирком главная оппозиционная партия Турции намерена сегодня подать официальное требование о признании результатов прошедшего референдума недействительными. Напомним, в Турции состоялся референдум касаемо предоставления новых полномочий президенту страны.

Республиканская народная партия Турции, которая является главной оппозиционной силой, заявляет о том, что во время проведения референдума имели место серьезные нарушения. Официальное заявление по данному поводу подаст заместитель главы партии Бюлент Тезджан. Представители оппозиции заявляют, что избирательные документы были приняты избиркомом в последнюю минуту в конвертах, на которых не было официального штампа.

Премьер-министр страны Бинали Йилдирим, член правящей Партии справедливости и развития, призвал всех, в том числе и оппозиционеров, уважать результаты референдума.

Так, в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос об изменениях в конституции, согласно которым власть президента страны расширяется. По итогам референдума, в поддержку изменений в конституции проголосовали 51,41% участников референдума.

По словам наблюдателей из ЕС, референдум в Турции не соответствовал демократическим стандартами, принятым ОБСЕ и Советом Европы. Для освещения своих позиций ни одной из сторон каспании не предоставили равных возможностей. В то же время, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ему безразлично мнение Европы о референдуме.

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