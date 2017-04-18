Нормандская четверка президентов обсудила ситуацию на Донбассе- 18.04.2017 13:08
В ночь на 18 апреля состоялись телефонные переговоры при участии президента Украины Петра Поррошенко, а также лидеров Франции, Германии и России. Участники переговоров, как и прежде, обсуждали ситуацию на территории Донбасса.
Как стало известно, главы государств Нормандской четверки выступили в поддержку выполнения Минских соглашений, которые являются приоритетными. Также переговорщики отметили, что особую роль должгы уделять политические аспекты урегулирования конфликта. Обсудили также вопросы в сфере безопасности.
Руководители четырех стран положительно высказались в пользу возорбновления режима тишины в период пасхальных праздников. Напомним, договоренность о прекращении огня была достигнута в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 29 марта.
И Петр Порошенко, и Олланд, Меркель и Путин высказались в поддержку инциативы по обмену пленных в формате "всех на всех". Угрозу со стороны террористических войск для наблюдателей ОБСЕ, которые находятся на Донбассе с мониторинговой миссией, безусловно, осудили.
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