Все буковинские учителя осенью сдадут ЗНО

- 18.04.2017 12:22
Все буковинские учителя осенью сдадут ЗНО

Тестирование ЗНО  сдали более 360 учителей в Черновицкой области. По словам главы департамента образования и науки Черновицкой облгосадминистрации Оксаны Палийчук, тестирование до конца года должны сдать все буковинские учителя. Данное нововведение, по словам Палийчук, не должно быть унизительным для учителей, а наоборот, должно послужить стимулом к самообразованию.

Так, первое ЗНО для учителей проводилось для слушателей курсов повышения квалификации при Институте последипломного педагогического образования в Черновицкой области. Тесты учителя сдавали по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, химии, физике, биологии, географии, а также по французскому и английскому языкам. Работы педагогов оценивались по 12-балльной системе. По итогам тестирования 0 баллов набрали 4 участника ВНО для учителей, 1-3 балла - 5 педагогов. Примечательно, что только 56 учителей из общего числа участников ВНО для педагогов смогли набрать от 10 до 12 баллов.

Оксана Палийчук отметила, что для учителей такие результаты недопустимы, особенно с учетом того, что для тестов использовались задания, как для остальных абитуриентов. У преподавателей украинского языка и литературы в школах с румынским языком обучения результаты тестов по профильному предмету оказались хуже всего. Кроме того, у учителей английского языка в сельских школах оказались достаточно низкие результаты по своему предмету. Что касается учителей географии, то у каждого четвертого результат составит от 1 до 4 баллов из 12.

Руководители учебных заведений также продемонстрировали не лучшие результаты тестирования - 4-6 баллов по ВНО для педагогов набрал каждый третий руководитель.

Если на этот раз тестирование для учителей проводилось анонимно, то для всех педагогов области предполагается провести ВНО в открытом формате. Тестирование предполагается осуществить осенью, в период с сентября по октябрь текущего года.

Учителя, как отмечает Оксана Палийчук, должны пересмотреть свои знания и навыки, и составить планы для самостоятельной работы и работы с учениками. Кроме того, предполагается, что при переаттестации учителей полученные будущей оснеью результаты ВНО будут учитываться в официальном порядке. Глава департамента образования и науки подчеркнула, что методистом или педагогом высшей категории ни в коем случае не может стать учитель, набравший в тестировании от 1 до 3 баллов.Вона також повідомила, що з наступного навчального року бали, отримані вчителями на ЗНО, будуть враховуватися у переатестації вчителів.

Платиновая Буковина

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