



Пожар в Черновцах на Полетаева - 18.04.2017 12:04

На улице Полетаева в Черновцах в одной из квартир многоэтажного дома произошло возгорание. Как сообщают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина квартиры. Мужчина, как выяснилось, уснул во время курения.

Один из соседей заметил дым из квартиры, о чем немедленно сообщил в службу спасения.

На место происшествия прибыли спасатели Группы пожаротушения Аварийно-спасательного отряда спецназначения. С аппаратами защиты органов дыхания и зрения спасатели вошли в помещение, где уже без сознания находился хозяин квартиры - 61-летний мужчина. Пострадавшего вынесли из помещения и передали медикам "скорой помощи". Пожар был ликвидирован, однако огонь все же уничтожил массу предметов домашнего обихода.

Отмечается, что хозяин жилья поджег сигарету, закурил, после чего уснул. Сигарета упала на постель, что и привело к возгоранию и последующему пожару.

Платиновая Буковина, Черновцы

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