Универсальный отпечаток пальцев способен обмануть мобильный сканер

- 18.04.2017 11:46
Универсальный отпечаток пальцев способен обмануть мобильный сканер

Для большей защиты на ряде современных мобильных устройств используются сканеры отпечатков пальцев, как, например, "яблочный" TouchID. С его помощью пользователю проще разблокировать устройство, и сам гаджет имеет повышенную безопасность. Группа исследователей из Нью-йоркского и Мичиганского университетов показали, что данный способ безопасности уже не может считаться настолько идеальным.

Так, ученые смогли создать цифровой рисунок "универсального отпечатка пальцев". Изображение сочетает в себе отличительные черты, присущие многим отпечаткам пальцев пользователей. Для его создания исследователи использовали базу данных отпечатков, в которой присутствовало более 800 изображений. С помощью программного обеспечения черты удалось совместить в одном рисунке. Так, ряд недорогих сканеров отпечатков, которыми оснащен современные устройства, можно обмануть с помощью универсального опечатка. 

Относительно отпечатка пальца любого человека, у "универсального отпечатка" будет от 26% до 65% сходства. Конечно же, такой процент сходства не подойдет для сканеров, используемых в военных и государственных учреждениях, ввиду их максимальной точности. Но результат для многих мобильных устройств - смартфонов и планшетов - окажется не самым приятным. И причина состоит в том, что большинство сканеров отпечатков в устройствах достаточно малы, и не позволяют полностью получить изображение отпечатка. Датчики сканера захватывают небольшую часть пальца, которая сопоставляется при идентификации. И с небольшим участком гораздо проще найти совпадения для "универсального отпечатка".

Изобретатети отмечают, что "универсальный отпечаток пальцев" прошел испытания с рядом гаджетов, оснащенных сканером опечатков. Обмануть устройство и разлокировать его с помощью ненастоящего отпечатка пальцев удалось в 15% случаев. Это означает, что данная система защиты имеет огромную прореху, и ее стоит серьезно доработать.

 

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