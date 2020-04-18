



Балаклею полностью очистили от взрывчатки - 18.04.2017 11:03

Как сообщают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на Харьковщине были полностью очищены от взрывоопасных пердметов город Балаклея и прилегающие к нему населенные пункты.

В целом, отмечено, что всего пиротехнические рассчеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывчатки территорию Балаклеи, а также попавших в зону чрезвычайной ситуации девяти населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к городу.

Кроме того, в районе склада боеприпасов в течение суток дежурят наряды пиротехников.



Напомним, в Балаклее на территории военного арсенала Министерства обороны Украины 23 апреля возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Многие взрывоопасные предметы вылетели за пределы арсенала. Было решено осуществить экстренную эвакуацию населения с прилегающих территорий и объявить в районе чрезвычайное положение. Отмечается, что во время пожара, а также последовавших взрывов на складе погиб один человек, также трое людей пострадали.

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