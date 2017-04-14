Правила Евровидения-2017 изменили для певца из Португалии

- 18.04.2017 10:21
Правила Евровидения-2017 изменили для певца из Португалии

Правила Евровидения в нынешнем году будут несколько изменены для одного из участников конкурса.

Как стало известно, представитель Португалии Сальвадор Собрал сможет пропустить несколько репетиций, и будет присутствовать только на генеральной репетиции, а также в полуфинале.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Такие изменения было решено принять из-за состояния здоровья артиста - Собрал страдает от порока сердца с детских лет. Из-за этого он не сможет полноценно выступать во всех этапах песенного конкурса наряду с представителями других стран. Организаторы сообщают, что Сальвадор прибудет в Киев лишь к генеральному прогону репетиции полуфинала и самого полуфинала. Напомним, Собрал выступает в рамках первого полуфинала под номером 9.

К слову, на пресс-конференциях , а также других внеплановых мероприятиях вместо артиста будет выступать Луиза Собрал - родная сестра певца, которая стала также автором его конкурсной песни.

Примечательно, что не все поклонники Евровидения оценили по достоинству решение Европейского вещательного союза изменить правила для одного из участников. Не в пользу данного решения высказалиь и некоторые из конкурсантов этого года.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Сальвадор Собрал, правила Евровидения 2017, Евровидение 2017 Украина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Пожар в Черновцах на Полетаева На улице Полетаева в Черновцах в одной из квартир многоэтажного дома произошло возгорание. Как сообщают спасатели Государственной службы по чрезвычайным
- 18.04.2017 12:04
Универсальный отпечаток пальцев способен обмануть мобильный сканер Для большей защиты на ряде современных мобильных устройств используются сканеры отпечатков пальцев, как, например, "яблочный" TouchID.
- 18.04.2017 11:46
Почему нельзя есть слишком много авокадо Какими бы полезными ни были определенные фрукты и овощи, у них все же есть своя норма потребления. Так, к примеру, авокадо не рекомендуется съедать
- 18.04.2017 11:29
Балаклею полностью очистили от взрывчатки Как сообщают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на Харьковщине были полностью очищены от взрывоопасных пердметов город Балаклея
- 18.04.2017 11:03
В Сирии подорвали колонну эвакуируемых Сирийская гражданская оборона информирует, что во время эвакуации жителей сирийского города Алеппо у колонны автобусов прогремел взры
- 18.04.2017 10:56
На Буковине появится новый прокурор Во вторник, 18 апреля, в Черновцах официально будет представленновый руководитель прокуратуры Черновицкой области. Коллективу органов его представит
- 18.04.2017 09:53
В Украину пришли заморозки 18-22 апреля В Украине ожидается в ближайшее время похолодание. Синоптики прогнозируют снижение температурного режима в период с 18 по 22 апреля.
- 18.04.2017 09:46
Восьмилетний ребенок угнал машину собственных родителей На минувших выходных в США произошел курьезный случай - восьмилетний мальчик украл у собственных родителей авто, решив отправиться
- 14.04.2017 16:18
Результаты пробного ЗНО-2017 уже известны В Украине прошло пробное оценивание знаний сначала по 11 учебным предметам. Результаты пробного тестирования уже опубликованы на сайте Украинского центра
- 14.04.2017 15:59
Жители оккупированных территорий также могут пользоваться безвизом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает о возможностях для жителей оккупированных территорий
- 14.04.2017 15:13

Всі новини