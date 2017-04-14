



Правила Евровидения-2017 изменили для певца из Португалии - 18.04.2017 10:21

Правила Евровидения в нынешнем году будут несколько изменены для одного из участников конкурса.

Как стало известно, представитель Португалии Сальвадор Собрал сможет пропустить несколько репетиций, и будет присутствовать только на генеральной репетиции, а также в полуфинале.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Такие изменения было решено принять из-за состояния здоровья артиста - Собрал страдает от порока сердца с детских лет. Из-за этого он не сможет полноценно выступать во всех этапах песенного конкурса наряду с представителями других стран. Организаторы сообщают, что Сальвадор прибудет в Киев лишь к генеральному прогону репетиции полуфинала и самого полуфинала. Напомним, Собрал выступает в рамках первого полуфинала под номером 9.

К слову, на пресс-конференциях , а также других внеплановых мероприятиях вместо артиста будет выступать Луиза Собрал - родная сестра певца, которая стала также автором его конкурсной песни.

Примечательно, что не все поклонники Евровидения оценили по достоинству решение Европейского вещательного союза изменить правила для одного из участников. Не в пользу данного решения высказалиь и некоторые из конкурсантов этого года.

Платиновая Буковина

Всі новини