



В Украину пришли заморозки 18-22 апреля - 18.04.2017 09:46

В Украине ожидается в ближайшее время похолодание. Синоптики прогнозируют снижение температурного режима в период с 18 по 22 апреля.

Информацию об этом, со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщаютв Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

С 18 апреля на территорию Украины надвигаются арктические массы воздуха. Это скажется на общем погодном режиме. В ночное время ожидаются заморозки в воздухе в пределах 0-5 градусов. На поверхности почвы будет от +3 до +8. Температура воздуха в дневное время ожидается в пределах +2... +9 градусов.

При этом, в центре, на востоке и в южных областях ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Местами ожидаются сильные осадки, а также порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

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