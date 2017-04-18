В Украину пришли заморозки 18-22 апреля- 18.04.2017 09:46
В Украине ожидается в ближайшее время похолодание. Синоптики прогнозируют снижение температурного режима в период с 18 по 22 апреля.
Информацию об этом, со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщаютв Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
С 18 апреля на территорию Украины надвигаются арктические массы воздуха. Это скажется на общем погодном режиме. В ночное время ожидаются заморозки в воздухе в пределах 0-5 градусов. На поверхности почвы будет от +3 до +8. Температура воздуха в дневное время ожидается в пределах +2... +9 градусов.
При этом, в центре, на востоке и в южных областях ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Местами ожидаются сильные осадки, а также порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Коментарі (0)
Другие новости:
Пожар в Черновцах на Полетаева На улице Полетаева в Черновцах в одной из квартир многоэтажного дома произошло возгорание. Как сообщают спасатели Государственной службы по чрезвычайным
- 18.04.2017 12:04
- 18.04.2017 12:04
Универсальный отпечаток пальцев способен обмануть мобильный сканер Для большей защиты на ряде современных мобильных устройств используются сканеры отпечатков пальцев, как, например, "яблочный" TouchID.
- 18.04.2017 11:46
- 18.04.2017 11:46
Почему нельзя есть слишком много авокадо Какими бы полезными ни были определенные фрукты и овощи, у них все же есть своя норма потребления. Так, к примеру, авокадо не рекомендуется съедать
- 18.04.2017 11:29
- 18.04.2017 11:29
Балаклею полностью очистили от взрывчатки Как сообщают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на Харьковщине были полностью очищены от взрывоопасных пердметов город Балаклея
- 18.04.2017 11:03
- 18.04.2017 11:03
В Сирии подорвали колонну эвакуируемых Сирийская гражданская оборона информирует, что во время эвакуации жителей сирийского города Алеппо у колонны автобусов прогремел взры
- 18.04.2017 10:56
- 18.04.2017 10:56
Правила Евровидения-2017 изменили для певца из Португалии Правила Евровидения в нынешнем году будут несколько изменены для одного из участников конкурса.
- 18.04.2017 10:21
- 18.04.2017 10:21
На Буковине появится новый прокурор Во вторник, 18 апреля, в Черновцах официально будет представленновый руководитель прокуратуры Черновицкой области. Коллективу органов его представит
- 18.04.2017 09:53
- 18.04.2017 09:53
Восьмилетний ребенок угнал машину собственных родителей На минувших выходных в США произошел курьезный случай - восьмилетний мальчик украл у собственных родителей авто, решив отправиться
- 14.04.2017 16:18
- 14.04.2017 16:18
Результаты пробного ЗНО-2017 уже известны В Украине прошло пробное оценивание знаний сначала по 11 учебным предметам. Результаты пробного тестирования уже опубликованы на сайте Украинского центра
- 14.04.2017 15:59
- 14.04.2017 15:59
Жители оккупированных территорий также могут пользоваться безвизом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает о возможностях для жителей оккупированных территорий
- 14.04.2017 15:13
- 14.04.2017 15:13