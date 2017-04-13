Несчастный случай на предприятии в Черновцах 13 04 2017

- 14.04.2017 11:59
Несчастный случай на предприятии в Черновцах 13 04 2017

В Черновцах на одном из местных предприятий 13 апреля пострадали двое работников. В Управлении Гоструда в Черновицкой области отмечают, что на предприятии "Поділляпромгаз ЛХЗ" произошел несчастный случай. Отметим, что данное предприятие находится в Черновцах на улице Коммунальников.

Предварительно стало известно, что на месте происшествия загорелся кислородный баллон. В результате двое работников предприятия пострадали. Это 31-летний черновчанин, грузчик, а также наполнитель баллонов - 37-летний житель Новоселицкого района Черновицкой области.

Оба мужчины получили серьезные травмы в результате инцидента - у них зафисированы ожоги сины, шеи, лица, рук и грудной клетки. Один из пострадавших находится в данным момент в ожоговом отделении больницы скорой помощи, второй же пребывает в реанимации.

По данному происшествию проходит расследование, уточняются причины обстоятельства несчастного случая на предприятии.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: Поділляпромгаз, чп на черновицком предприяти

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