Штрафы за прогулы депутатов ВР дают результаты

- 14.04.2017 10:45
Штрафы за прогулы депутатов ВР дают результаты

По словам председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, за каждое пропущенное без уважительной причины заседание парламента у народных депутатов вычитают из заработной платы.

Спикер отметил, что это - едва ли не единственный рычаг давления на депутатов. Данное распоряжение было введено в действие Парубием. Таким образом, из зарплаты нардепа каждый пропущенный рабочий день в Верховной Раде вычитается определенная сумма денег.

Кроме того, время от времени в ВР обнародуются списки депутатов-прогульщиков.

Парубий отметил, что прогулы существенно снижают эффективность работы парламента. Что же касается введения штрафов за пропуски заседаний, то это решение действительно сработало и позволило вывести Верховную Раду в лидеры парламентов по результативности. Так, за год работы в целом было принято 234 закона, за основу было принято 67 законов. Такэе было принято 693 постановления, почти тысяча решений.

 

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Ключові слова: штрафы за прогулы нардепы, депутаты прогульщики верховная рада, ВР Украины

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