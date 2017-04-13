



Евровидение 2017 пройдет без участия России - 14.04.2017 10:30

От участия в международном песенном конкурсе Евровидение, который в нынешнем году состоится в Киеве, Россия отказалась. Кроме того, на территории РФ государственные телеканалы не будут транслировать конкурс.

Отметим, что вопрос участия РФ в Евровидении решался в течении нескольких недель. Допускались различные варианты участия в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой, однако все были отвергнуты Россией, и страна полностью отказалась от участия в нынешнем году.

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Сама артистка отметила, что надеялась до последнего момента, что ситуация прояснится, и она сможет выступить на Евровидении.

Напомним, что конфликт по поводу участия России в Евровидении-2017 разгорелся после того, как российская сторона назначила в качестве своего представителя певицу Юлию Самойлову. Отметим, что артистов на конкурс выбирают на Первом канале, и зрители в этом процессе не участвют. Самойлова, как выяснилось, в 2015 году выступала на территории оккупированного полуострова Крым, и пересекала границу не по украинской территории, что является нарушением украинского законодательства. В связи с чем ее имя оказалось в базе данных СБУ. Служба безопасности Украины запретила Самойловой на три года въезд на территорию Украины.

В Европейском вещательном союзе попытались найти компромиссные варианты, чтобы не нарушать украинских законов, но вместе с тем позволить России принять участие в конкурсе. Предлагалось, чтобы Россия отправила на конкурс другого артиста, который бы смог без проблем приехать в Украину. Либо же предлагалось дистанционное участие Юлии Самойловой в конкурсе - чтобы ее номер транслировался в режиме "телемоста". Организаторы Евровидения также попытались оказать давление на украинскую сторону, чтобы Самоловой позволили приехать на конкурс в Киев, на что украинские власти призвали с уважением относиться к суверенитету Украины и ее законам.

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