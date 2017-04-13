



В Черновцах отменили повышение цен на проезд - 14.04.2017 09:46

Решение депутатов Черновицкого городского совета об отмене повышения проезда в общественном транспорте было подписано мэром. В то же время Каспрук прокомментировал данное решение. Мэр отметил, что не уверен, будет ли действовать данное решение.

По словам градоначальника, ситуация получилась тупиковая, и любое решение вопринималось бы в штыки. Гоодской совет не может отменить собственное решение либо решение исполнительного комитета, если оно уже начало действовать.

Отметим, в Черновцах с 1 апреля нынешнего года вступили в силу новые тарифы на проезд. В троллейбусах стоимость проезда подорожала до 2 гривен, и до 4 гривен - в маршрутках. Такие решения были приняты после длительных переговоров и споров перевозчиков с властями. Перевозчики, отметим, требовали повышения тарифов по-своему - сократив количество транспорта на городских маршрутах.

На сессии городского совета 10 апреля депутаты приняли решение отменить постановление исполнительного комитета о повышении тарифов на проезд.

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