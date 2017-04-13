Воду в Черновцах на праздники отключать не будут

- 14.04.2017 09:36
Воду в Черновцах на праздники отключать не будут

Электроснабжение трех насосных станций водоканала в Черновцах было возобновлено после вчерашнего отключения. Таким образом, в течение пасхальных праздников вода будет у абонентов в почти 60 многоквартирных домов. Впрочем, уже после 18 апреля снова могут начаться отключения.

С такорй информацией во время брифинга ознакомил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Так, несмотря на задолженность Черновцыводоканала перед облэнерго, на праздники подача электроснабжения на насосные станции будет продолжена. Если долг не будет погашен после праздников, снова последуют отключения.

Мэр отметил, что во вторник, 18 апреля, будет созываться сессия городского совета, на которой будет решаться вопрос о выделении необходимых средств для погашения долга водоканала.

Отметим, Черновцыводоканал задолжал за потребленное в марте электричество порядка 3,2 миллиона гривен у Черновцыоблэнрего.

Платиновая Буковина

Ключові слова: черновцы отключение воды

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Восьмилетний ребенок угнал машину собственных родителей На минувших выходных в США произошел курьезный случай - восьмилетний мальчик украл у собственных родителей авто, решив отправиться
- 14.04.2017 16:18
Результаты пробного ЗНО-2017 уже известны В Украине прошло пробное оценивание знаний сначала по 11 учебным предметам. Результаты пробного тестирования уже опубликованы на сайте Украинского центра
- 14.04.2017 15:59
Жители оккупированных территорий также могут пользоваться безвизом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает о возможностях для жителей оккупированных территорий
- 14.04.2017 15:13
Несчастный случай на предприятии в Черновцах 13 04 2017 В Черновцах на одном из местных предприятий 13 апреля пострадали двое работников. В Управлении Гоструда в Черновицкой области
- 14.04.2017 11:59
14 апреля началась эвакуация их четырех сирийских городов Массовая эвакуация населения стартовала сегодня, 14 апреля, в Сирии. Жители четырех сирийских городов - Мадайи, Кефрайю, Фуаа и Забадани
- 14.04.2017 11:06
Штрафы за прогулы депутатов ВР дают результаты По словам председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, за каждое пропущенное без уважительной причины заседание парламента
- 14.04.2017 10:45
Евровидение 2017 пройдет без участия России От участия в международном песенном конкурсе Евровидение, который в нынешнем году состоится в Киеве, Россия отказалась. Кроме того
- 14.04.2017 10:30
В Черновцах отменили повышение цен на проезд Решение депутатов Черновицкого городского совета об отмене повышения проезда в общественном транспорте было подписано мэром. В то же время
- 14.04.2017 09:46
В Балаклее и округе пиротехники собрали 26 тыс снарядов Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, с окраин 65-го арсенала Вооруженных сил Украины в городе Балаклея
- 13.04.2017 15:53
Ученые продемонстрировали внешний вид темной материи В специализированном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society было опубликовано новое открытие ученых. Статья о темной материи сопровождается
- 13.04.2017 15:27

Всі новини