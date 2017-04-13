



Воду в Черновцах на праздники отключать не будут - 14.04.2017 09:36

Электроснабжение трех насосных станций водоканала в Черновцах было возобновлено после вчерашнего отключения. Таким образом, в течение пасхальных праздников вода будет у абонентов в почти 60 многоквартирных домов. Впрочем, уже после 18 апреля снова могут начаться отключения.

С такорй информацией во время брифинга ознакомил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Так, несмотря на задолженность Черновцыводоканала перед облэнерго, на праздники подача электроснабжения на насосные станции будет продолжена. Если долг не будет погашен после праздников, снова последуют отключения.

Мэр отметил, что во вторник, 18 апреля, будет созываться сессия городского совета, на которой будет решаться вопрос о выделении необходимых средств для погашения долга водоканала.

Отметим, Черновцыводоканал задолжал за потребленное в марте электричество порядка 3,2 миллиона гривен у Черновцыоблэнрего.

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